Il periodo post-natalizio continua a sorprenderci con offerte allettanti, e stavolta sia Unieuro che Mediaworld si uniscono alla festa degli sconti con nuovi volantini online. Fino al 14 Gennaio 2024, il Super Outlet di Mediaworld offre una vasta gamma di prodotti d’elettronica e informatica a prezzi irresistibili.

Le offerte online di Mediaworld

Tra le offerte più accattivanti, spicca l’iPad Mini da 8,3 pollici nella configurazione WiFi + Cellular con 64 gigabyte di storage, proposto a soli 659 Euro anziché 859 Euro, garantendo un risparmio netto di 200 Euro. Un’affare imperdibile per chi cerca un tablet potente e portatile.

Per gli amanti della tecnologia Android, il Motorola G23 8/128GB è in offerta a soli 159 Euro, un notevole ribasso rispetto ai 239,90 Euro di listino. Una proposta interessante per chi cerca uno smartphone performante a un prezzo conveniente.

Chi è alla ricerca di un fitness tracker di qualità può approfittare dello sconto Mediaworld sull’Amazfit Band 7, disponibile a soli 39 Euro anziché 44,99 Euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Un’opzione ideale per chi vuole monitorare la propria attività fisica con stile e convenienza.

Super Outlet con sconti straordinari

Passando ai televisori, il Samsung QE75QN900BTXZT da 75 pollici QLED 8K è in offerta a 3999 Euro invece dei 7699 Euro di listino. Un colosso tecnologico per un’esperienza visiva straordinaria, ad un prezzo che fa sorridere gli appassionati di home entertainment.

Tra i laptop, il Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici con processore Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe Graphics, 8 GB di RAM e SSD da 512GB è disponibile a soli 649,99 Euro, con uno sconto notevole di 300 Euro rispetto ai 949,99 Euro di listino. Una soluzione potente per chi cerca prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio.

Mediaworld ci regala l’opportunità di iniziare il nuovo anno con dispositivi tecnologici all’avanguardia, approfittando di sconti che renderanno felici gli amanti della tecnologia. Non perdete l’occasione di dare un’occhiata alle offerte prima che il Super Outlet giunga alla sua fine il 14 Gennaio 2024.