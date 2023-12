Internet Mobile, ecco la nuova classifica degli operatori in base alle esigenze

In Italia, la scelta dell’operatore mobile per una connessione internet veloce e affidabile è fondamentale, data l’importanza di una navigazione fluida e stabile. I principali operatori competono offrendo velocità elevate, ampie coperture e servizi avanzati, promettendo prestazioni ottimali. Per orientarsi in questa scelta, è utile considerare le classifiche che valutano gli operatori su diversi parametri.

Internet Mobile: le varie classifiche basate sugli operatori

Secondo il report “State of Mobile Experience” di Tutela, che si basa su dati crowdsourcing, gli operatori sono valutati su qualità della rete e copertura. La classifica “Consistent Quality – Excellent” ordina gli operatori in base alla capacità di garantire prestazioni elevate per applicazioni come video HD, videoconferenze e giochi. Un’altra classifica, “Consistent Quality – Core”, valuta la capacità degli operatori di offrire prestazioni adeguate per applicazioni di base come chiamate vocali, navigazione web e video in definizione standard.

Per quanto riguarda la copertura, le classifiche “4G/5G Coverage” e “Total Coverage” offrono indicazioni sulla copertura delle reti 4G/5G e complessiva. Vodafone emerge come leader in termini di copertura e velocità, soprattutto in regioni come Campania, Lazio, Puglia e Veneto. A Milano, WindTre eccelle nella velocità di download, mentre Vodafone domina in termini di velocità di upload. A Roma, Vodafone offre la velocità di download più alta, seguita da Iliad, WindTre e TIM. In termini di upload, Vodafone è ancora la più veloce.

Per verificare la copertura di rete, gli utenti possono accedere ai siti ufficiali degli operatori, dove troveranno strumenti per rilevare la copertura in specifiche località. Vodafone, TIM, Wind Tre e Iliad offrono mappe interattive e opzioni di ricerca per consentire agli utenti di verificare la copertura e la tipologia di rete disponibile nelle loro aree. Questi strumenti sono facilmente accessibili attraverso i rispettivi siti web degli operatori, fornendo informazioni dettagliate sulla copertura 2G, 3G, 4G e 4G+ disponibile.