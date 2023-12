Auricolari true wireless a soli 9€, un’offerta davvero incredibile che gli utenti possono cogliere subito al volo direttamente su Amazon, grazie alla possibilità di applicare il coupon in pagina, così da essere sicuri di riuscire a risparmiare al massimo.

Il modello di cui vi parliamo oggi è prodotto da bakibo, azienda leader nel settore dei dispositivi audio di vario genere, e sempre in grado di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo possibile. Compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla connettività bluetooth 5.1, gli auricolari true wireless presentano certificazione di impermeabilità IPX7, hanno microfono integrato, per gestire alla perfezione le chiamate, ed una autonomia che, dati alla mano, dovrebbe garantire circa 36 ore di utilizzo continuativo.

Auricolari true wireless: il prezzo è senza limiti su Amazon

Il listino del prodotto è di per sé molto basso, infatti gli auricolari sono oggi acquistabili a soli 17,99 euro, tuttavia nello stesso periodo è possibile applicare un coupon direttamente in pagina (flaggatelo voi direttamente, non avviene in automatico), che porterà ad una spesa finale di soli 9 euro complessivi.

Non sono presenti colorazioni differenti, al momento attuale possono essere acquistati solamente in nero; il design è differente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, per il semplice fatto che sono auricolari ad archetto, e non i classici in-ear apprezzatissimi dal pubblico, ciò porta ad una migliore ergonomia e stabilità sull’orecchio stesso, utilizzabili quindi anche per lunghe sessioni di allenamento o similari.

La spedizione, che ricordiamo viene gestita da amazon, avviene in tempi davvero ridottissimi, basteranno pochi giorni per avere il prodotto al vostro domicilio.