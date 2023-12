Un mouse wireless può davvero essere acquistato a soli 12 euro su Amazon? la risposta arriva direttamente da Logitech, azienda leader nel settore della produzione e rivendita di accessori per il PC e similari, che propone un modello decisamente economico a tutti i consumatori.

Stiamo parlando di Logitech M220 Silent, un mouse completamente wireless, quindi da utilizzare senza filo di connessione con il notebook/laptop o similari, che sfrutta il ricevitore USB a 2,4GHz incluso direttamente in confezione. Dalla forma ergonomica, viene spesso definito come un mini mouse, proprio per le dimensioni particolarmente ridotte.

Mouse a soli 12€, che prezzo su Amazon

Il prodotto è oggi disponibile ad un prezzo di tutto rispetto, infatti il suo listino sarebbe di 29,99 euro, ma per l’occasione Amazon ha deciso di applicare una riduzione del 57%, portandolo a costare solamente 12,99 euro, ben 17 euro in meno.

Disponibile in cinque colorazioni differenti, il mouse ha un click silenzioso, con una riduzione del rumore di oltre il 90%, rendendolo molto facile da utilizzare anche in location in cui il rumore non è ammesso. Il ricevitore USB estende al massimo l’usabilità fino ad una distanza di 10 metri, il prodotto funziona comunque a pile, da integrare direttamente nella parte inferiore dello stesso. Essendo utilizzabile solamente con il ricevitore USB, da notare che può essere considerato compatibile con un qualsiasi notebook/laptop in commercio, indipendentemente dal sistema operativo o quant’altro.

Sulla superficie non si trovano pulsanti personalizzabili, lo possiamo davvero considerare come un mouse entry level, di conseguenza non aspettatevi funzioni extra rispetto alle basi, ma resta comunque un ottimo rapporto qualità/prezzo.