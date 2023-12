Il 2023 è destinato a entrare nella storia come l’anno in cui l’intelligenza artificiale (IA) ha conquistato il mondo dell’auto, ridefinendo la guida e l’esperienza a bordo. Nel corso dei mesi la tecnologia si è intersecata con i meccanismi di utilizzo delle vetture rendendole sempre più smart ed efficienti. Guidare non è più come un tempo, l’auto è divenuta interlocutrice di comandi, una nostra estensione capace di coesistere con noi sulla strada o di darci la piena libertà grazie alla guida autonoma.

Ci sono stati anni in cui i veicoli come quelli che abbiamo erano pura fantascienza, rappresentati nelle storie narranti un futuro lontano, utopico, e che adesso possiamo toccare con mano, grazie all’intelligenza artificiale. Le auto di livello 3 stanno emergendo, con la capacità di assumere il controllo in condizioni specifiche. Sensori sofisticati, come radar, telecamere e lidar, forniscono dati in tempo reale, mentre l’IA elabora queste informazioni per prendere decisioni rapide.

Un’auto che si prende cura di sé

Grazie all’IA, l’infotainment assume una nuova dimensione. L’ingresso di assistenti vocali evoluti, capaci di eseguire compiti complessi e interagire in modo naturale, migliorano l’accessibilità e l’usabilità. Nuovi sistemi, inoltre, imparano le preferenze musicali del guidatore o suggeriscono azioni utili creando un’esperienza di guida più coinvolgente. Gli aggiornamenti over-the-air assicurano che l’infotainment rimanga all’avanguardia.

L’IA rivoluziona anche la manutenzione, garantendo un monitoraggio costante della salute dell’auto. Tramite check-up predittivi, si possono prevenire guasti imprevisti, donando una maggiore sicurezza stradale e riducendo i costi. Per i conducenti di veicoli elettrici, invece, l’IA trasforma la navigazione. Oltre a indicare il percorso più veloce, tiene conto anche delle soste necessarie per la ricarica, adattandosi ai cambiamenti nelle condizioni del traffico.

L’Internet delle cose (IoT) entra ufficialmente nel mondo delle auto, trasformandole in parte integrante delle smart cities. La connessione continua tra veicoli (V2V), semafori e infrastrutture stradali crea un ecosistema in cui le informazioni vengono scambiate in tempo reale, ottimizzando il flusso del traffico e aumentando la sicurezza stradale. Mentre abbracciamo queste innovazioni, è essenziale affrontare intanto le sfide che ci troviamo davanti, specialmente quelle legate alla sicurezza cibernetica e solo così potremo parla di futuro privo di pericoli.