CoopVoce è SUPER, l'offerta da 200 giga con attivazione gratis scade oggi

Il mondo dei gestori virtuali continua a sorprendere e lo fa ovviamente con i suoi nomi primari che sono sempre gli stessi. Tra questi figura anche una nota azienda che tutti conoscono con il nome di CoopVoce, provider che con la sua ultima offerta sta battendo chiunque.

Questa è in grado di offrire il meglio tra minuti, messaggi e giga e per sempre allo stesso prezzo, come piace a tutti.

CoopVoce: arriva la nuova offerta, ecco la EVO 200 che include tutto per 7,90 € al mese

Tra le migliori offerte in assoluto ci sono certamente quelle di CoopVoce, che in genere riesce a soddisfare il suo pubblico. Anche questa volta tutti potranno avere a disposizione tanti contenuti siccome la nuova EVO 200 ne è ampiamente provvista.

Questa soluzione garantisce infatti ogni mese la presenza di minuti senza limiti verso qualsiasi gestore esistente, 1000 messaggi verso tutti e soprattutto 200 giga per navigare in 4G tutti i mesi. Il prezzo mensile da pagare grazie al periodo promozionale sarà di soli 7,90 € per sempre.

Inoltre ricordiamo che con questa promozione mobile gli utenti, almeno fino alla mezzanotte di domani, potranno avere a disposizione un regalo. Non ci sarà alcun costo di attivazione da pagare, il quale prima era di 10 €. Molto probabilmente la EVO 200 dovrebbe essere disponibile anche dopo la mezzanotte del 26 dicembre, ma con il costo di attivazione che tornerà in vigore.

Le recensioni da parte degli utenti in merito a questo gestore sono chiare: difficilmente si sono ritrovati ad avere problemi, sia per quanto riguarda l’offerta che per quanto riguarda il servizio clienti. La qualità di CoopVoce è dunque una vera sicurezza.