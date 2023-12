TecnoAwards 2023: i migliori prodotti/servizi tech del 2023

Come ogni anno, la redazione di TecnoAndroid ha riunito le proprie forze per assegnare i premi alla tecnologia, ed i servizi, che hanno trionfato in un 2023 ricco di novità e di tante innovazioni. L’assegnazione ha seguito due fasi differenti: prima di tutto è stato effettuato un sondaggio multiplo generale per ogni categoria, dal quale sono emersi i due finalisti, per i quali è stato creato un altro sondaggio dove hanno partecipato tutti i recensori della testata giornalistica.

Categorie in gara

Miglior smartphone in assoluto.

in assoluto. Smartphone best buy .

. Smartphone più innovativo.

più innovativo. Miglior auto in assoluto.

in assoluto. Miglior auto per consumi.

per consumi. Auto best buy.

best buy. Auto più innovativa.

più innovativa. Miglior power station .

. Miglior action cam .

. Miglior AI .

. Migliori cuffie .

. Miglior monopattino elettrico .

. Miglior PC .

. Miglior tablet .

. Miglior wearable .

. Miglior operatore telefonico.

Miglior app.

Miglior smartphone 2023

La palma d’oro di miglior smartphone in assoluto del 2023, va direttamente a Samsung Galaxy S23 Ultra, un vero e proprio mostro di potenza, che riesce oggi a combinare l’eleganza che contraddistingue il prodotto dell’azienda di sudcoreana, con prestazioni al top: sia dal punto di vista fotografico, con il sensore principale da ben 200 megapixel, che per la combinazione processore Qualcomm di ultima generazione e S-Pen per una maggiore produttività.

Smartphone best buy

Il migliore per rapporto qualità/prezzo è senza dubbio Honor 90, un prodotto che con i suoi 399 euro, riesce a convincere milioni di utenti all’acquisto, grazie anche alla presenza di un display AMOLED a 120Hz da 6,7 pollici, affiancato da un processore ad alte prestazioni. Il ritorno dei servizi Google ha dato il via decisivo alla sua ampissima diffusione su tutto il territorio nazionale.

Smartphone più innovativo

Nella sezione smartphone più innovativo ha vinto a mani basse il Motorola Razr 40 Ultra, un flip-phone praticamente unico nel suo genere, dotato di un bellissimo display esterno, dalle dimensioni ampissime, ha convinto con prestazioni di alto livello, tante colorazioni differenti che lo rendono particolarmente personalizzabile, ed un prezzo di vendita veramente conveniente per il pubblico.

Miglior auto in assoluto

La Maserati Grecale è la miglior auto in assoluto, un SUV che riesce a concentrare al proprio interno sia il design di un brand che ha fatto del lusso il proprio cavallo di battaglia, con una vettura davvero godibilissima da guidare, in vendita comunque ad un prezzo allineato con le aspettative: parte da 81’000 euro.

Auto best buy

La best buy di questo 2023 non poteva che essere la Tesla Model 3 aggiornata, una vettura da consigliare ad occhi chiusi a coloro che vogliono il massimo dall’elettrico, e sono decisi a puntare su una tecnologia di ultima generazione, aggiornata proprio in tempi relativamente brevi. Il costo non è bassissimo, ma di meglio al momento è difficile da trovare.

Auto più innovativa

L’auto più innovativa è la Cupra Tavascan. Dal giorno del suo ingresso sul mercato, Cupra ha convinto il pubblico con linee aggressive, prezzi più che adeguati ed un design davvero unico nel suo genere. Il modello in oggetto è il SUV 100% elettrico che combina potenza a zero emissioni, cosa volere di più?.

Miglior power station

La power station è una stazione di ricarica portatile, un comodo prodotto a cui collegare tutti i propri dispositivi, per l’alimentazione o la ricarica, ed il migliore del 2023 è Bluetti AC70. Il suo prezzo di soli 599 euro, per una power station da 768 Wh è forse una delle più belle sorprese dell’anno.

Miglior action cam

Il podio di miglior action cam del 2023 viene conquistato da Insta 360 Go 3, una soluzione di piccole dimensioni che punta alla versatilità, è infatti l’action cam più piccola al mondo, con possibilità di integrarla direttamente in una custodia dotata di un comodo display tiltable touchscreen, sul quale visualizzare in tempo reale le riprese effettuate.

Miglior AI

L’intelligenza artificiale, o AI in inglese, rappresenta la grande novità dell’ultimo anno, tutto è stato possibile anche grazie a veri e propri pionieri del settore, come ChatGPT, una soluzione che, nonostante le tante vicissitudini vissute nell’ultimo periodo, resta ancora oggi tanti passi in avanti rispetto alle concorrenti.

Migliori cuffie

Il segmento audio, in particolar modo delle cuffie, è da anni direttamente nelle mani di Sony, proprio per questo motivo le WF-1000XM5 sono state da tutti considerate come le migliori del 2023, proprio per le eccellenti prestazioni che sono state in grado di raggiungere, tutte focalizzate entro un design di qualità e di altissimo livello.

Monopattino elettrico

I monopattini elettrici hanno goduto del boom dello scorso anno, con il lancio del bonus Mobilità Elettrica del governo italiano dell’epoca, tra i tanti modelli in commercio, il migliore del 2023 è Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro, un prodotto relativamente economico, in vendita a 599 euro, che contiene la vera e propria essenza del brand.

Miglior PC

Lotta agguerrita tra Apple Mac Mini 2023 e Lenovo Yoga Pro 9i, con quest’ultimo a spuntarla con una percentuale maggiore, la redazione ha voluto premiare un dispositivo portatile, caratterizzato da un design elegante e veramente leggero (è spesso solo 0,3 millimetri), ma anche da una tastiera perfetta per l’utilizzo quotidiano, con tasti super reattivi che presentano una corsa di soli 1,5 millimetri.

Miglior tablet

Il segmento dei tablet ha subito un durissimo colpo negli ultimi anni, con poche realtà Android ancora pronte ad investirvi denaro, il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione in questo 2023 è il Lenovo Tab P12. Dotato di un design assolutamente elegante, il prodotto può esser facilmente utilizzato anche con il pennino capacitivo, diventando perfetto per lavorare, giocare e non solo.

Miglior wearable

L’ultima categoria, quella dei wearable, ha visto quasi un plebiscito per Google Pixel Watch 2, l’unico smartwatch capace di incantare il pubblico con un design completamente differente e riconoscibilissimo, una semplicità nell’uso quasi imbarazzante, la piena compatibilità con tutti i dispositivi in commercio, nonché comunque un telaio in alluminio riciclato che ne conferisce una eleganza senza pari.

Giovanni Bergamaschi, Country Lead Google Pixel Italia:

“Siamo davvero orgogliosi di aver vinto il premio di miglior wearable con il nostro Google Pixel Watch 2 all’interno dei TecnoAwards 2023. Questo riconoscimento è l’ennesima dimostrazione dell’impegno di Google nel creare prodotti innovativi grazie all’intelligenza artificiale. Google Pixel Watch 2 è un smartwatch completo e versatile che offre un design elegante, funzioni avanzate e un’esperienza utente sempre più fluida. Ringraziamo il team e la community di TecnoAndroid per il supporto e speriamo di continuare a creare prodotti che soddisfano le esigenze di più persone possibili.”

Miglior operatore telefonico

Il miglior operatore telefonico di questo 2023 non poteva che essere Iliad, realtà francese in grado di conquistare a mani basse il cuore di milioni di utenti in tutto il mondo, con la promessa di offerte dal prezzo sempre ridotto, ricche di contenuti e senza rimodulazioni in nessun giorno futuro, oltretutto ogni sua promozione può essere richiesta da tutti i consumatori, non solo con portabilità da specifici operatori telefonici.

Miglior app

Telegram si guadagna il primo posto nella classifica delle migliori applicazioni, sia per la possibilità di godere ogni giorno di chat criptate e sicure, ma anche per una lunghissima serie di funzioni che la pongono anni luce più avanti rispetto alla rivale WhatsApp, effettivamente sempre un passo indietro e pronta a rincorrere la diretta concorrente.