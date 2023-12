Tutti sappiamo ormai che WhatsApp ci consente di nascondere una conversazione archiviandola. Di recente però, è stata aggiunta una funzionalità tutta nuova che ci consente di applicare un vero e proprio lucchetto alle chat, in modo da garantire una maggiore protezione

Tale funzionalità è nota proprio con il nome di “lucchetto chat”. Grazie a questa nuova opzione avrete la possibilità di bloccare le chat, disattivare le notifiche indesiderate e proteggere i vostri contenuti alla vista di chiunque altro. A meno che quest’ultimo, ovviamente, non abbia il vostro consenso.

WhatsApp: Come attivare il lucchetto chat

Applicare la funzione lucchetto chat sulle conversazioni di WhatsApp è davvero molto semplice e richiede pochi passaggi.

Bisogna innanzitutto aprire l’applicazione, selezionare tra la lista di conversazioni quella che si intende bloccare. Da qui cliccare sull’icona Altro, che si trova a sinistra del vostro schermo, scegliere l’opzione “attiva lucchetto” e digitare sul tasto continua.

Giunti a questo momento, per rendere la vostra chat ancora più sicura potete selezionare tra le due opzioni: “proteggi questa chat con l’impronta digitale” oppure “proteggi questa chat con face id”.

Attivando questa funzione, la chat che avete scelto verrà completamente nascosta dalla lista delle conversazioni e sarà spostata in una cartella specifica. Per accedere nuovamente alla conversazione basterà poi procedere con disattivare il tipo di blocco che si è deciso di inserire.

Insomma, per WhatsApp la tutela della privacy e protezione dei dati sensibili degli utenti ha sempre rappresentato una priorità. L’inserimento di questi nuovi aggiornamenti ne sono sicuramente una prova.