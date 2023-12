TIM Power Supreme Web Easy e Iron, le due offerte che distruggono Iliad

Non è stato semplice in questi anni per i grandi gestori riuscire a svolgere le loro solite funzioni. Ci sono molte realtà che sono emerse in maniera decisa, mettendo in campo tutte le loro forze sotto forma di nuove offerte scontate. Quello che ha cambiato certamente tutto è stato l’arrivo di Iliad, gestore che con i prezzi bassi che non cambiano mai nel tempo ha modificato l’intero mercato della telefonia. Da quel momento le aziende che detenevano il controllo del mondo telefonico mobile hanno perso molto terreno ma hanno ripreso in mano il pallino del gioco poco dopo, seppur condividendolo con molte altre realtà. Tra tutti i gestori che in questo momento se la stanno passando alla grande viste le offerte a loro disposizione, c’è sicuramente anche TIM.

Il merito è sicuramente dei contenuti delle sue promo, ma soprattutto dei prezzi che non sono mai stati così bassi prima d’ora. Ora, avendo messo in campo le sue nuove promozioni mobili della linea Power, TIM può tornare a dominare. Non manca veramente nulla al loro interno e c’è un regalo.

TIM, lanciate ufficialmente le due Power che costano meno di 8 € al mese

Serviva un miracolo per TIM per riprendersi ed effettivamente il gestore lo ha compiuto. Sono arrivate due offerte: la Power Iron e la Supreme Web Easy.

Entrambe mettono in campo minuti e messaggi senza limiti, con la prima che offre 100 giga e con la seconda che ne offre 150, entrambe in 4G. I prezzi sono di 6,99 e di 7,99 € al mese. Il primo sarà gratuito.