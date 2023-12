Negli ultimi anni un fenomeno davvero diffuso e che ha creato non pochi problemi agli utenti è stato quello della truffa con modalità sim swapping, Un problema a cui erano esposti potenzialmente tutti e che portava la perdita del proprio numero di telefono con un furto d’identità bello e buono in cenato dai truffatori.

Per contrastare il fenomeno però a tutti gli operatori è venuto in mente la brillante idea di iniziare ad utilizzare Spid come metodo di autenticazione forte per poter intestare e gestire le proprie Sim da attivare, un’idea brillante che è stata immediatamente accolta e approvata da Agcom, la quale avvisto in questa decisione la possibilità di tutelare la privacy e l’identità degli utenti.

Very mobile fautrice

Ecco dunque che mobile l’ha attivato la possibilità di procedere all’attivazione della Sim tramite spid, il metodo è molto semplice in quanto è possibile attivare la propria Sim online effettuando appunto l’autenticazione tramite spid utilizzando il gestore che si occupa di offrire il servizio di identificazione forte di secondo livello.

Si tratta di un metodo efficace soprattutto poiché previene in modo importante il rischio di incappare in un Sim swapping, piaga che affligge tutta la telefonia da tantissimi anni è contro la quale sono state attuate tantissime misure che però non si sono mai rivelate concrete al 100%, stando alle ultime indiscrezioni in futuro dovrebbe arrivare anche la possibilità di attivare le Sim tramite la carta d’identità elettronica.

Dunque d’ora in avanti se vorrete comprare una nuova Sim per attivarla non dovrete più bloccarvi nelle lentezze burocratiche legate alla vostra identificazione dal momento che sarà fattibile tutto online e con pochi passi.