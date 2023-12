Un’altra importante notizia è stata da poco rilasciata sul web, per quanto riguarda la nuova serie di smartphone Samsung, in particolare quella del prossimo Galaxy S24. Infatti, dopo la presentazione della GPU Exynos 2400 del Galaxy S24, online è apparsa, da pochissime ore, una nuova immagine della variante Ultra, con una particolare attenzione al modulo fotocamera del dispositivo.

Nell’immagine mostrata in evidenza, sono ben visibili i nuovissimi moduli fotografici del Galaxy S24 Ultra, già belli e pronti per essere installati sullo smartphone.

GALAXY S24 ULTRA: Alcune specifiche tecniche

Per il ufficiale lancio del nuovo Samsung Galaxy S24 ci sarà da attendere qualche altro mese. Come è possibile vedere dall’immagine pubblicata, accanto ai moduli fotografici sono ben visibili anche alcune informazioni circa le principali caratteristiche di questa nuova tecnologia.

A tal proposito, secondo le informazioni trapelate sul Galaxy S24, il dispositivo disporrà di:

Un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel;

ultra grandangolare da Un teleobiettivo da 10 megapixel ;

da ; Un sensore primario da 200 megapixel;

da 200 megapixel; Un altro sensore da 50 megapixel che sembra consentirà agli utenti di ottenere uno zoom ottico di 2x, 3x, 5x e 10x.

Secondo le indiscrezioni circolate in rete nelle ultime ore, Samsung terrà l’evento Galaxy Unpacked per la nuova generazione S24 il 17 Gennaio 2024 a San Jose, California.

Insomma questa nuova tecnologia si prepara a diventare un successo senza precedenti. Per il momento queste sono tutte le informazioni trapelate sul web, non ci resta che attendere il lancio ufficiale dello smartphone per ulteriori dettagli a riguardo.

E siamo sicuri che anche voi non vedete l’ora.

Restate sintonizzati per tutte le novità