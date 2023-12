È finalmente arrivato il periodo più bello dell’anno, ovvero il Natale. In questo particolare periodo, le varie aziende propongono svariate iniziative e promozioni, tra sconti ed offerte di vario genere. Questo succede anche nel settore del gaming. Aziende come Microsoft, ad esempio, hanno reso disponibili fantastici sconti ed offerte. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, per le festività natalizie arrivano tanti giochi in sconto

Per queste festività natalizie, anche il colosso americano Microsoft ha deciso di rendere disponibili su Xbox Store svariate promozioni ed offerte. In questo periodo, infatti, sono davvero numerose le iniziative delle varie aziende di ogni settore. Gli utenti possessori di una delle console da gaming di Microsoft, potranno dunque accedere ad una valanga di videogiochi in sconto.

Grazie a questa nuova promozione, gli utenti potranno trovare tantissimi video a dei prezzi davvero molto bassi rispetto al loro prezzo di listino. Un’occasione unica per accaparrarsi quanti più titoli possibile. Tra questi, sono disponibili ad esempio diversi titoli della saga di Assassin’s Creed. Segnaliamo ad esempio i videogiochi Assassin’s Creed: The Ezio Collection e Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate.

Il loro prezzo di listino è rispettivamente di 49,99 euro e 79,99 euro. Ora, però, gli utenti potranno portarseli a casa a dei super prezzi scontati rispettivamente di 14,99 euro e 19,99 euro. Si tratta di prezzi decisamente interessanti per dei titoli del genere. Ci sono poi titoli come Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, i quali sono ora disponibili ad un super prezzo rispettivamente di 19,79 euro e 14,99 euro.

Questi sono comunque solo alcuni dei videogiochi proposti in sconto su Xbox Store. Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale per non perdere tutti gli altri sconti e promozioni.