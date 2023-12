Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, Humane è una startup californiana che da mesi sta facendo parlare tanto di sé. In particolare, proprio di recente, l’azienda ha fatto una comunicazione più che rivoluzionale, ovvero ha provveduto a presentare ufficialmente l’AI Pin. Uno dei primi dispositivi wearable interamente finalizzato al “trasporto” dell’intelligenza artificiale.

Il suddetto annuncio di Humane è stato fatto attraverso la piattaforma Twitter, ora X. La start Up ha presentato il suo progetto come il primo computer in assoluto ad essere basato sull’intelligenza artificiale.

Humane: Il progetto esclusivo per gli Stati Uniti

Il nuovo progetto Humane, però, almeno per il momento, sarà disponibile esclusivamente per gli Stati Uniti d’America. Infatti, anche le spedizioni, che avranno inizio a Marzo 2024, non valicheranno i confini del paese.

In questo mercato, la versione Eclipse del dispositivo parte da 699 dollari, mentre per quanto riguarda le versioni Lunar ed Equinox, si parla di un prezzo di circa 799 dollari. A queste cifra andrà in ogni caso aggiunto un supplemento di 24 dollari da pagare ogni mese per l’ attivazione dell’abbonamento, indispensabile per poter ricevere il numero di telefono e un piano per la connettività dati associati.

Dal punto di vista tecnologico si tratta di un progetto davvero unico che rappresenta un grandissimo passo avanti.

Non sappiamo quando e se sarà reso disponibile anche per l’Europa ed il resto dei paesi. Non ci resta che attendere le prime impressioni da parte degli utenti per aver maggior infoemazio a riguardo, circa funzionalità ed impressioni.

Restate sempre sintonizzati per ulteriori novità !