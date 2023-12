WhatsApp, sarete invisibili e recupererete i messaggi eliminati con 2 funzioni

WhatsApp consente ogni volta di beneficiare di tanti nuovi aggiornamenti ma allo stesso tempo sono diversi gli aspetti che gli utenti non conoscono. Dopo aver imparato a capire le nuove funzionalità che durante questo 2023 sono state pian piano implementate in piattaforma, c’è qualcos’altro.

Direttamente al di fuori di WhatsApp infatti esistono delle piattaforme di terze parti molto interessanti che potrebbero tornare utili per le loro funzioni. Chi vuole avere di più infatti deve ricorrere a queste soluzioni qui, che al momento sono gratuite e soprattutto legali al 100%. Oggi ad esempio si parla di come risultare invisibili all’interno della chat e soprattutto di come recuperare i messaggi eliminati di proposito.

WhatsApp, ecco come funzionano le due applicazioni esterne Unseen e WAMR

WhatsApp ha sempre permesso agli utenti di esplorare le situazioni esterne, limitando talvolta l’integrazione. Oggi le piattaforme di terze parti però difficilmente sono integrabili con la celebre piattaforma di messaggistica istantanea ed è per questo che bisogna farne un utilizzo a parte.

Innanzitutto raccontiamo cosa significa usare l’app Unseen, che ogni volta vi farà passare inosservati. Questa piattaforma permette di intercettare il contenuto dei messaggi di WhatsApp in arrivo sul vostro account. Sarete ovviamente voi stessi ad intercettarli, leggendoli al di fuori dell’applicazione ufficiale. Sarà così che non risulterete mai online e che non aggiornerete il vostro ultimo accesso, pur conoscendo tutto quello che vi sta arrivando.

L’altra applicazione è WAMR, piattaforma che una volta installata consente di recuperare tutti i messaggi che gli utenti eliminano per non farveli leggere. Ovviamente il consiglio è quello di installarla prima, altrimenti non avrà senso.