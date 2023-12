TIM, le nuove offerte da 150 GB con un REGALO a sorpresa

Il mondo della telefonia mobile è cambiato molto ultimamente e questo non è un mistero. Oggi ce ne sono diversi di provider che stanno riuscendo a fare il bello ed il cattivo tempo con le loro offerte mobili, monopolizzando soprattutto il periodo natalizio. Tra i più attivi in assoluto c’è il nome di TIM, gestore che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Sono due le offerte presenti attualmente nella scuderia del celebre operatore, entrambe pronte a rubare utenti alla concorrenza.

TIM, arrivano le due promo migliori di sempre: ecco le Power con 150 GB

Sarebbe servito qualcosa di straordinario per tenere testa a tanti operatori che stanno dando il meglio durante questo mese di dicembre e TIM l’ha tirato fuori. Le nuove offerte, ovvero la Power Iron e la Power Supreme Web Easy, comprendono al loro interno il meglio che c’è, sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda il prezzo.

Ora come ora infatti gli utenti si concentrano su questi aspetti e in questo caso li hanno entrambi. Si parte in entrambi i casi con minuti ed SMS senza limiti verso tutte le numerazioni possibili tra fissi e mobili, per finire con due quantità di giga diverse. La Iron ha 100 giga per 6,99 € al mese e la Supreme ha 150 giga per 7,99 € al mese.

Il primo mese di queste promozioni sarà totalmente gratuito, per cui il primo pagamento bisognerà effettuarlo dal secondo mese. Da ricordare che questa promozione è disponibile solo ed esclusivamente per coloro che provengono da gestori come Iliad e quelli virtuali.