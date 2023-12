Non è facile, se non impossibile, trovare un prodotto Apple scontato. Il colosso di Cupertino è anche famoso per il prezzo a cui ha sempre venduto i propri prodotti.

In questi giorni però la piattaforma Amazon sta proponendo iPhone 14 da 128 GB ad un prezzo scontato rispetto al listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Apple iPhone 14 in offerta su Amazon

Apple iPhone 14 è uno smartphone iOS con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Dispone di un grande display da 6.1 pollici e di una risoluzione da 2532×1170 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 14 sono innumerevoli e al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Fotocamera da 12 megapixel. Lo spessore di 7.8mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 14 ancora più spettacolare. Anche la fotocamera posteriore è da 12 megapixel. Monta invece un processore Apple A15 Bionic con GPU Apple, 6 GB di memoria RAM e, in questo caso, 128 GB di memoria interna non espandibile.

Batteria da 3279 mAh e sistema operativo pre installato iOS 16. Per scoprire maggiori dettagli o per acquistare lo smartphone al prezzo di 749 euro in varie colorazioni disponibili, seguite questo link.