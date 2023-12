CoopVoce, gli utenti VOGLIONO la EVO 200 che costa 7 EURO

Lo scopo di CoopVoce attualmente è sicuramente quello di mettere i bastoni tra le ruote alle altre aziende e ci sta riuscendo alla grande. Sono state ripristinate delle offerte lungo gli scorsi mesi e durante l’ultimo mese di dicembre è arrivata la punta di diamante: la EVO 200. Questa include anche la possibilità di non pagare il costo di attivazione grazie ad un codice sconto.

CoopVoce: il gestore migliore del momento con tutti i migliori contenuti nella sua EVO 200

Nella EVO 200 ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori immobili e fissi in Italia e in Europa, 1000 messaggi ancora una volta verso tutti e infine 200 giga per connettersi alla rete Internet ogni mese mese con il 4G. Il prezzo mensile corrisponde a 7,90 € al mese per sempre, con l’offerta che scade esattamente il 26 dicembre.

Gli utenti che credono possa esserci qualche costo nascosto si sbagliano di grosso. CoopVoce in realtà in questo periodo non predispone neanche il costo di attivazione visto che lo rende gratuito consentendo agli utenti di inserire il codice NATALE23. Potete dunque stare tranquilli, visto che il gestore non ha mai aumentato i prezzi delle offerte dei suoi utenti prima d’ora.

Ricordiamo poi che il gestore mette anche a disposizione le eSIM, ovvero le famose schede virtuali. Chiunque volesse effettuare prima la portabilità, potrà farlo semplicemente scegliendo questo metodo che dunque annulla totalmente la scheda SIM fisica. Servirà quindi molto meno tempo per effettuare il cambio di gestore, evitando giorni inutili di attesa prima che arrivi la scheda fisica.