Android Auto, questi smartphone devono dire addio al servizio

Android Auto sta per introdurre un cambiamento significativo: l’abbandono del supporto per i dispositivi con sistemi operativi più datati. Un’analisi del codice dell’ultima versione dell’app, Android Auto 11.0, effettuata da 9to5google.com, ha rivelato l’imminente incompatibilità con i dispositivi che operano su Android Nougat o versioni precedenti. Sebbene la data esatta di questa transizione non sia ancora nota, la preparazione di una notifica da mostrare sia sui dispositivi che sugli schermi delle auto è un chiaro segnale del cambiamento in arrivo.

Android Auto: Oreo e Nougat

Questa mossa non è insolita nel mondo tecnologico; infatti, terminare la compatibilità con firmware più vecchi è una pratica comune. Le aziende come Google e Apple devono affrontare la sfida di mantenere le app leggere e facili da aggiornare, cosa che diventa sempre più complessa con l’aumento del numero di sistemi operativi da supportare.

In termini pratici, Android Auto interromperà presto il supporto per le versioni di Android più vecchie di Oreo. Tuttavia, la richiesta di Google non è eccessiva, considerando che anche dispositivi piuttosto datati, come il primo Google Pixel lanciato nel 2016 con Android Nougat, hanno ricevuto aggiornamenti fino ad Android 10, rimanendo compatibili con Android Auto.

Il messaggio

Tra le linee del codice di Android Auto 11.0, è stata identificata una notifica che suggerirà agli utenti di aggiornare il proprio sistema operativo per continuare a utilizzare Android Auto. Questo messaggio apparirà sia sui dispositivi mobili che sugli schermi delle auto, indicando:

“Per continuare a usare Android Auto, aggiorna il tuo smartphone all’ultima versione di Android.”

“Per continuare a usare Android Auto, installa gli aggiornamenti di sistema.”

Attualmente, Android Auto rimane compatibile con dispositivi che eseguono Android Nougat, ma il tempo per questo supporto è limitato. Google sta progettando di richiedere Android Oreo o versioni successive per l’utilizzo di Android Auto, un sistema progettato per ridurre le distrazioni alla guida consentendo la gestione dello smartphone tramite i comandi e lo schermo dell’auto.