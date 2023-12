Android a SORPRESA sul Play Store mostra app e giochi a pagamento GRATIS

Anche oggi Android propone tanti titoli a pagamento da scaricare gratis nel suo Play Store, come succede ogni settimana. Sia giochi che applicazioni finiranno senza pagare sullo smartphone di diversi utenti, ma a tempo limitato.

Una raccomandazione in generale è quella di dare ascolto alla lista e scaricare precisamente quei titoli lì. Sono infatti questi ad essere stati controllati da cima a fondo onde evitare che qualcuno possa ritrovarsi ad incappare in qualche malware o virus vario. Garantiamo dunque noi per i contenuti che trovate nell’elenco, che saranno solo un plus per il vostro smartphone.

Un’altra raccomandazione, o meglio un altro consiglio molto importante, è quello di scaricare ogni contenuto che trovate nella lista. Qualcuno potrebbe chiedersi legittimamente il perché, dal momento che potrebbe esserci qualcosa che non gli interessa. La risposta è molto semplice: quello che scaricate oggi potrebbe essere gratis per sempre.

Tutto ciò però solo se procedete al download, mentre lasciando i contenuti sul Play Store senza scaricarli, qualora dovessero tornare a pagamento, non avrete più l’occasione di scaricarli gratis. È da segnalare infatti che Google ricorda quali sono gli account ad aver scaricato un determinato gioco o una determinata applicazione in maniera gratuita, concedendogli anche in futuro la possibilità di farlo. In poche parole, potrete anche eliminare il contenuto scaricato subito dopo, ma potrete riaverlo in futuro sempre senza pagare.

Play Store: ecco i contenuti gratis per gli utenti Android