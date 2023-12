Un notebook può oggi essere acquistato a soli 159 euro su Amazon, l’offerta disponibile in questi giorni è forse una delle migliori in assoluto, proprio perché in grado di mettere a disposizione del consumatore finale, il meglio del meglio, a prezzi quasi mai visti prima d’ora.

Il modello di cui vi parliamo nel nostro articolo è prodotto da Medion, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi di questo tipo, che è stata in grado di mettere a disposizione del pubblico un notebook da 32,9 x 21,9 x 1,6 centimetri, ed un peso che si aggira attorno a 1,3 kg. Il display è un IPS LCD da 14 pollici di diagonale, comunque con risoluzione FullHD, il processore sotto il cofano è un Intel Celeron N4020, che viene accoppiato con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna su SSD.

Notebook a 159 euro: il prodotto è economico

Il notebook in questione è disponibile ad una cifra decisamente ridotta, se pensate che comunque oggi gli utenti lo possono avere a soli 159 euro, con un risparmio ulteriore di 10 euro sul prezzo più basso raggiunto nell’ultimo periodo, garantendo così prestazioni, senza spendere cifre folli.

Disponibile in due colorazioni differenti, il prodotto ha una tastiera 75% (quindi senza tastierino alfanumerico), con pulsanti che raggiungono una discreta corsa, ed una facilità di scrittura in lunghe sessioni di lavoro. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10 Home, con aggiornamenti software rilasciati direttamente da Microsoft, così da essere sicuri di non perdere nemmeno un accenno alla sicurezza o alle vulnerabilità del SO. La spedizione è gestita da Amazon con consegna veramente rapidissima.