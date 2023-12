TIM fa paura a Vodafone, le Power hanno fino a 150 GB al mese

TIM, che è stata per lungo tempo succube dei gestori virtuali, sta tirando fuori continuamente delle novità. L’obiettivo principale è quello di mettere in difficoltà la concorrenza e con le sue due nuove offerte lo sta facendo alla grande. Per TIM sarà un gioco da ragazzi recuperare utenti con le proposte attualmente a sua disposizione.

Si tratta delle nuove Power, di cui una totalmente inedita. Se la Power Supreme Web Easy era stata già vista a più riprese, la Power Iron è totalmente nuova. I prezzi sono molto bassi e i contenuti sembrano non finire mai, inoltre con un grande regalo per il primo mese.

TIM, le due nuove offerte sbancano: ecco le Power a partire da 6,99 € al mese

Sono arrivate ufficialmente la Iron e la Supreme Web Easy, entrambe appartenenti alla gamma Power. In entrambi i casi si parte con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi.

La prima offerta, ovvero la Iron, conta al suo interno 100 giga in 4G, mentre la seconda arriva a 150 giga. La prima costa 6,99 € al mese e la seconda costa 7,99 € al mese. Ricordiamo che la rete 4G di TIM è la più ramificata in assoluto sul territorio italiano.

Ricordiamo poi che il primo mese sarà offerto totalmente gratis, per cui bisognerà pagare dal secondo mese in poi. È questo il regalo di TIM per i nuovi utenti ma solo per alcuni. È da ricordare altrettanto che questa offerta è destinata solo a chi proviene da gestori virtuali o da Iliad.