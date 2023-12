WhatsApp, TRUCCO super per spiare GRATIS gli utenti

Chi amava spiare le persone durante la giornata, magari infiltrandosi nelle conversazioni di WhatsApp, sono anni che non può più farlo ma c’è una nuova soluzione. Ovviamente non si tratta di una soluzione così invasiva, ma semplicemente di un’applicazione che permette di scoprire i movimenti in in diretta di un utente ben preciso.

Chi già ha utilizzato la piattaforma in passato, saprà benissimo che stiamo parlando di Whats Tracker, una vera e propria risorsa per chi vuole avere le idee ben chiare sul proprio partner soprattutto.

WhatsApp, ecco come funziona Whats Tracker

Tutto funziona in maniera semplicissima, siccome bisognerà scaricare semplicemente dal web una piattaforma esterna in formato apk. Dopo aver fatto questo ed installato il prodotto sul proprio smartphone Android, si darà il via alle danze. Gli utenti dovranno semplicemente scegliere i numeri da tenere d’occhio mediante quest’app. Sarà semplicissimo in seguito capire quando quelle persone entreranno o usciranno da WhatsApp e il momento preciso in cui lo faranno.

Sarà proprio in questo modo che si potranno evitare bugie, parlando magari con il proprio partner e sapendo già che a quella determinata ora si era connesso su WhatsApp. Ma come farà lo spione di turno a sapere il tutto in maniera istantanea? Semplice: appena l’utente da lui monitorato entrerà o uscirà, ecco che arriverà una notifica istantanea.

Oltre a questo, ci sarà anche un report alla fine della giornata che porterà il conto di ogni entrata e di ogni uscita. Almeno per il momento l’applicazione risulta totalmente gratuita e legale per gli utenti, per cui non ci sono rischi di alcun genere.