Al giorno d’oggi gli smartphone sono senza alcun dubbio i nostri più fidi e presenti compagni di viaggio dei quali non possiamo più fare a meno poiché da soli ci consentono di interfacciarci e orientarci nel mondo intorno a noi soprattutto se non siamo nella nostra nazione di origine.

Quando ci spostiamo dunque lo smartphone ci accompagna sempre e averlo con i dati corretti è essenziale, tra questi figura senza alcun dubbio la presenza del fuso orario giusto, essenziale per arrivare puntuale agli appuntamenti o per prendere un volo importante magari per tornare nella nazione di origine.

Due orari su iPhone

Su iPhone è ovviamente possibile impostare due orari diversi grazie all’applicazione orologio, il metodo è davvero molto semplice, vi basterà fare così: cliccare su “Ore Locali” nella barra menu inferiore, e quindi sul simbolo “+” in alto a destra, una volta fatto si aprirà una finestra dove non dovrete fare altro che digitare il nome della città o lo stato di cui volete visualizzare l’orario dopodiché nella schermata delle “Ore locali” visualizzerete il nuovo fuso orario appena inserito.

Ovviamente se siete solo curiosi e non avere una reale necessità di avere un fuso orario in più sul vostro iPhone potrete banalmente cercare online oppure chiedere espressamente a Siri che ore sono in uno specifico punto del mondo con la conseguente e immediata risposta dell’assistente vocale di Apple.

Speriamo che questa piccola tip vi sia stata utile, il tempo è importante e bisogna sempre tenerlo sotto controllo, soprattutto l’orario durante i viaggi.