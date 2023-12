CoopVoce, ancora poco per avere 200 GIGA al mese a prezzo FOLLE

Vi stavate interrogando su quale fosse la migliore offerta disponibile attualmente per quanto concerne i gestori mobili? È sicuramente quella di CoopVoce, provider virtuale che mette a disposizione la sua EVO 200.

CoopVoce, la nuova offerta EVO 200 senza costo di attivazione e con tutto incluso

Tra tutte le offerte che in quest’ultimo periodo stanno entusiasmando il pubblico, c’è sicuramente quella di CoopVoce. La nuova EVO 200 include al suo interno tutto quello che serve per avere libertà mensilmente, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga.

Si parte innanzitutto da minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi verso tutti. Si termina con 200 giga in 4G per navigare sul web senza problemi, il tutto per 7,90 € al mese per sempre. L’offerta scade ufficialmente il prossimo 26 dicembre.

Non ci sono ulteriori costi da sostenere oltre a quello mensile, soprattutto in questo periodo. Tutti coloro che scelgono la promo di CoopVoce possono avere l’attivazione gratuita inserendo il codice NATALE23. Ricordiamo ancora una volta che saranno questi gli unici costi, in quanto il gestore virtuale non ha mai aumentato le tariffe dei suoi utenti.

Da precisare che c’è anche un altro metodo per effettuare la portabilità, beneficiando peraltro di maggiore velocità. CoopVoce mette a disposizione le eSIM, le schede virtuali. Il futuro è qui e le schede SIM fisiche fra qualche anno non serviranno più. Con una eSIM gli utenti possono avere a disposizione la possibilità di passare ad un altro gestore senza dover inserire nel proprio smartphone alcuna scheda, ma semplicemente installando quella virtuale. In questo modo, chi sceglierà CoopVoce, potrà evitare giorni di attesa inutile.