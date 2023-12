Se state ancora cercando un pensiero di Natale per un vostro amico o familiare, la piattaforma Amazon potrebbe tornarvi molto utile.

In questi giorni sta infatti proponendo uno smartwatch marca Blackview a meno di 20 euro, scopriamo insieme tutti i dettagli del prodotto.

Smartwatch Blackview a meno di 20 euro su Amazon

L’orologio intelligente Blackview W10E ha uno schermo da 1,52 pollici, che sembra semplice ed elegante. L’esterno del display è protetto da lega di zinco nera e vetro composito ad alta resistenza, che sembra più raffinato e generoso. Quando colleghi il tuo orologio intelligente all’APP “GloryFit”, ci saranno più di 100 quadranti online tra cui scegliere e puoi anche impostare il tuo sfondo preferito come quadrante per renderlo più personalizzato.

Il braccialetto fitness ha 25 modalità di allenamento, seleziona la modalità di allenamento sull’orologio e inizia a inserire il tuo esercizio con un solo tocco. Puoi anche iniziare il tuo allenamento con un cronometro o un conto alla rovescia. I dati di attività come frequenza cardiaca, passi, distanza e calorie bruciate verranno registrati dall’orologio intelligente e memorizzati nell’APP “GloryFit”.

Utilizzando lo smartwatch Blackview, puoi ricevere notifiche in tempo reale dal tuo telefono cellulare, come chiamate in arrivo, messaggi di testo e vari software di comunicazione (Ins, Whatsapp, Facebook, ecc.), non perdere più Informazioni importanti. Puoi anche prestare attenzione alle previsioni del tempo in tempo reale sull’orologio per prepararti al tuo viaggio e rendere la tua vita e il tuo lavoro più convenienti. La ricarica richiede solo 2 o 3 ore e dura fino a 5 giorni. Seguite questo link per pagarlo solo 19.99 euro in vari colori.