In meno di una settimana dal lancio di Notebook per Microsoft Copilot, che ha consolidato la posizione dell’IA generativa nel confronto con ChatGPT, l’azienda di Satya Nadella ha presentato una nuova funzione sorprendente. Copilot, già abile nell’assistenza alla scrittura, è ora in grado di creare jingle e canzoni brevi personalizzate per gli utenti.

La notizia è stata divulgata attraverso un post sul blog di Bing e un breve video pubblicato sul profilo X. Secondo le informazioni fornite, Microsoft Copilot può ora comporre brevi brani musicali a partire da prompt testuali forniti dagli utenti in fase di input.

Copilot diventa un compositore provetto

Copilot è nato come intelligenza artificiale dedicata alla creazione di codici. Con il tempo gli sviluppatori ne hanno implementato le funzioni per poter battere i competitor del settore aggiungendo sempre più funzioni. La novità di oggi, tuttavia, non è frutto di uno sviluppo interno di Microsoft: la funzione è il risultato di una partnership con Suno, una piattaforma di composizione musicale basata sull’IA. Suno ha infatti confermato di aver dedicato tempo allo sviluppo di algoritmi in grado di comporre canzoni da zero.

Microsoft ha anche affermato che gli utenti potranno utilizzare Copilot per creare testi indipendentemente dal loro background musicale o dalle competenze musicali. La società spiega che gli utenti devono semplicemente inserire un prompt testuale, lasciando all’IA il compito di gestire basi ritmiche, parole, spartiti e percussioni.

L’obiettivo principale di questo nuovo strumento, secondo i creatori, non è quello di assistere i musicisti professionisti, ma di permettere agli utenti “mainstream” di creare piccoli jingle utilizzabili in video per auguri di compleanno, montaggi fotografici e altre occasioni quotidiane. Il rollout della funzione è iniziato il 19 dicembre, ma potrebbe richiedere qualche settimana prima che sia disponibile per tutti gli utenti.