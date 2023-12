Euronics ricorda a tutti di essere una delle pretendenti a miglior rivenditore di elettronica del nostro paese, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale che offre al consumatore un risparmio davvero più unico che raro. Coloro che vogliono il massimo, con il minimo sforzo, non dovranno fare altro che aprire subito le pagine della campagna promozionale.

Gli acquisti, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, possono tranquillamente essere completati da tutti nei negozi fisici dislocati sull’intero territorio nazionale, con piccolissime differenze di socio in socio. In parallelo, è bene ricordarlo, la spedizione può essere richiesta anche a domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Euronics, che offerte assurde con questo volantino

Il SottoCosto di Euronics vuole distinguersi il più possibile dalla massa, per questo motivo ha deciso di lanciare tantissimi sconti differenti tra loro, arricchiti con una serie di incredibili prezzi bassi da cogliere subito al volo, come nel caso del Dyson V12 Detect Slim Absolute, che ha un prezzo finale di soli 499 euro.

Meno allettante è la proposta legata agli smartphone di ultima generazione, infatti il focus è mirato sulla fascia media, con tanti modelli da meno di 420 euro in promozione, tra cui spicca senza dubbio Realme 11 Pro+ 5G, disponibile oggi a soli 419 euro. Se volete approfondire la conoscenza del volantino oggetto del nostro articolo, potete aprire subito le pagine che trovate inserite qui, ricordando che comunque tutti i prodotti sono con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto.