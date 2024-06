Sony DualSense è un piccolo controller ritenuto dalla maggior parte degli utenti innovativo, più che altro per la sua capacità di aver permesso allo stesso giocatore di sentirsi maggiormente coinvolto nell’azione e nel gioco, grazie all’introduzione di grilletti adattivi e vibrazione accurata.

Il prodotto è compatibile in via esclusiva con Sony PS5, va anche specificato che le suddette funzionalità non sono disponibili per tutti i giochi ma solo per quelli compatibili (o meglio per i titoli per i quali gli sviluppatori hanno integrato tale funzione), ed è disponibile sul mercato dal 2020 in tantissime colorazioni differenti.

Non perdetevi i codici sconto Amazon che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram ufficiale, lo trovate disponibile al seguente link.

Sony DualSense per PS5: il prezzo è da pazzi

Acquistare il Sony DualSense per PS5 richiede un esborso tutt’altro che elevato, almeno in confronto ai prezzi effettivamente raggiunti in passato. La spesa che oggi gli utenti si ritrovano a dover sostenere equivale per la precisione a 49,98 euro, contro i 74,99 euro del valore originariamente consigliato dal produttore (-33%). Premete qui per acquistare.

E’ bene sapere che la cifra indicata è al momento attiva su tutti i modelli disponibili su Amazon, a prescindere dalla colorazione. Le dimensioni del prodotto sono sostanzialmente adatte ad ogni mano, raggiungendo 19,9 x 7 x 19 centimetri, con un peso complessivo di 430 grammi. La versione indicata nel nostro articolo è senza dubbio una delle più eleganti, infatti il colore Starlight Blue è fortemente apprezzato dalla community, tanto da risultare molto spesso addirittura non disponibile.

A differenza della controparte di Xbox, tale accessorio presenta una batteria interna che dovrà essere ricaricata tramite il collegamento alla presa a muro, ma anche un qualsiasi altro dispositivo dello stesso genere. Tale componente non è removibile, nel caso in cui la si volesse sostituire, sarà necessario fare affidamento su uno specifico centro di assistenza specializzato.