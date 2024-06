CoopVoce, la promo che distrugge Iliad è disponibile: ci sono 200 GB

Di grandi cose ne sono state fatte molte nel mondo della telefonia mobile negli ultimi anni ma a quanto pare ora il vento sta cambiando. Se prima non c’era concorrenza, quando c’erano gestori come TIM e Vodafone, ad oggi risulta più agguerrita che mai. Le aziende stanno provando tutto pur di mettere in difficoltà i grandi colossi e da qualche anno ci stanno riuscendo alla grande. Ne è la chiara dimostrazione un gestore come CoopVoce, che a colpi di grandi offerte è riuscito a risalire le classifiche.

Inizialmente nessuno dava credito a questa piccola grande realtà, ad oggi diventata un punto fisso nel mondo della telefonia mobile. Le sue offerte erano viste come un qualcosa di secondario, mentre in questo momento sono tra le più scelte tra tutte. Con minuti, messaggi e tantissimi giga, le promozioni mobili di CoopVoce sono diventate alcune tra le prime ad essere valutate quando un utente ha voglia di cambiare gestore. Attualmente sul sito ufficiale sono ancora tutte disponibili, ma ce n’è una che starebbe rubando spazio a tutte le altre.

CoopVoce, la nuova EVO 200 è la promo per eccellenza: ecco cosa include al suo interno

Al momento non c’è gioco: sul sito ufficiale di CoopVoce c’è un’offerta mastodontica. La nuova EVO 200, che in questo caso arriva a costare solo 7,90 € mensili, garantisce tutto. Al suo interno gli utenti trovano minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e con 200 giga in 4G.

CoopVoce ci riesce ormai con grande regolarità e il merito è proprio della sua gamma EVO. Chi dovesse inoltre riuscire a sottoscrivere questa promozione mobile entro la metà di giugno, potrà anche beneficiare di alcune concessioni. Innanzitutto il gestore azzera il costo di attivazione, oltre a regalare un mese gratuito. Per sottoscriverla, bisogna solo recarsi sul sito ufficiale dove ci sono tutte le informazioni utili.