TIM: offerte giugno 2024, ce ne sono 3 fino a 300 GB in 5G

Per avere tutto allo stesso tempo e senza pagare troppo bisogna sottoscrivere una delle offerte lanciate da TIM. L’azienda italiana è stata in grado questa volta di fare il vuoto dietro di sé con una gamma già vista in passato e soprattutto con qualche regalo. Stando a quanto riportato, il numero di persone che sta cercando di rientrare è davvero enorme.

Effettivamente quanto visto durante la fine del 2023 ha spinto gli utenti a crederci e ora TIM vuole cavalcare l’onda. Secondo le ultime evidenze, sono tre le offerte disponibili, tutte appartenenti alla famosa gamma Power.

TIM, le promo del momento non mancano in nulla: ecco la linea Power

“Power” significa “potenza”, quella che il gestore vuole dimostrare di avere. Partendo dall’offerta più vantaggiosa in termini di prezzo, non si può che citare il nome della Iron, una soluzione che ogni mese costa solo 6,99 €. Al suo interno questa promozione include chiamate gratis verso tutti senza limiti, 200 SMS verso tutti e 150 giga in 4G.

A seguirla c’è un’altra grande proposta, ovvero la Supreme Easy. Sulla stessa lunghezza d’onda dell’offerta precedente, questa concede minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga in 4G ogni mese per un totale di 7,99 €.

Per terminare, ecco la ciliegina sulla torta, ovvero l’offerta migliore che c’è attualmente sul mercato: la Power Special. Con un prezzo mensile che equivale a 9,99 € al mese, questa grande soluzione si sta dimostrando una delle più vantaggiose di sempre siccome offre 300 giga in 5G. Anche al suo interno ci sono minuti senza limiti e 200 messaggi verso tutti.

Il grande vantaggio a cui tutti possono fare riferimento è il periodo promozionale che TIM offre. Ogni offerta vista in alto è infatti disponibile con un mese totalmente gratuito e senza attivazione. Bisogna inoltre tenere a mente che non tutti possono approfittare di questa soluzione, in quanto le offerte sono garantite solo per chi proviene da Iliad o dai gestori virtuali.