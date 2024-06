Samsung Galaxy A35 5G è uno smartphone capace di mettere sul piatto incredibili specifiche tecniche, ad un prezzo che va ben oltre le più rosee aspettative dei singoli consumatori. Il risparmio è altissimo, pur comunque potendo accedere ad un omaggio inedito ed esclusivo.

Tutti coloro che acquisteranno il prodotto potranno avere in omaggio le Samsung Galaxy Buds FE, piccole cuffiette true wireless che garantiscono una resa audio di ottimo livello per l’utilizzo in mobilità, e soprattutto senza fili. Per ottenerle a titolo completamente gratuito, vi basterà registrarlo sul sito ufficiale entro e non oltre il 9 giugno 2024.

Approfittate del nostro canale Telegram ufficiale per avere i codici sconto Amazon gratis ed anche le offerte migliori del momento.

Samsung Galaxy A35 5G: un prezzaccio su Amazon

Il prezzo disponibile su Amazon ha raggiunto livelli praticamente mai visti prima d’ora in Italia, infatti il suo valore consigliato sarebbe di 399 euro, ma allo stesso tempo l’utente si ritrova a poter approfittare della promozione disponibile, così da riuscire a ridurre la spesa finale da sostenere, sino a soli 295,98 euro. Premete qui per l’acquisto.

Il prodotto è caratterizzato da una serie di specifiche tecniche di alto livello, infatti è possibile trovare un display FullHD+ da 6,6 pollici di diagonale (tecnologia AMOLED), passando per un processore octa-core con 6GB di RAM e 128GB di memoria intera, che risulta essere espandibile tramite l’ausilio di una microSD, per raggiungere poi la batteria da 5000mAh, utilissima ad esempio per l’utilizzo del prodotto sul medio-lungo periodo, potendo fruire di tutte le sue funzionalità anche per più giorni.

La spedizione, come era lecito immaginarsi, viene gestita direttamente da Amazon, con consegna prevista in tempi molto brevi presso il vostro domicilio. Da notare che il prodotto viene consegnato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzato, così da poter ricevere molto tempestivamente gli aggiornamenti di sistema.