Iliad, le promo celebrative sono 3: ecco fino a 250 GB in 5G

La storia di Iliad non può essere di certo omessa in dubbio visto il suo lungo periodo trascorso in Italia. Il gestore si è rivelato per molti uno dei migliori anche se comunque le persone in genere sono sempre pronte a cercare altre soluzioni. I gestori virtuali sono stati il motivo principale per cui le persone hanno abbandonato Iliad in corso d’opera, non facendo più ritorno. Nonostante questo però l’azienda colorata di rosso è riuscita a scendere ancora una volta in campo con le sue migliori proposte che hanno rimesso tutto al proprio posto.

Iliad, ecco le tre offerte Flash che battono la concorrenza: ci sono anche 250 GB in 5G

In primo luogo non si può biasimare un gestore come Iliad che ogni mese decide di proporre le offerte già viste durante i mesi precedenti. Al motto di “squadra che vince non si cambia”, il provider sta riuscendo a tirare su un vero e proprio impero. Ciclicamente tornano tutte quelle soluzioni mobili che permettono al pubblico di pensare di sottoscriverne una.

Questa volta, subito dopo il sesto compleanno dell’azienda, sono arrivate tre offerte molto simili tra loro che però sono differenti. La prima è la Flash 200, soluzione che avrà validità per altri 25 giorni e che include tutto al suo interno per un totale di 9,99 € al mese. Sono disponibili minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti e 200 giga in rete 5G.

La seconda offerta è invece la Flash 150, opportunità che costa meno e che offre 150 giga in 4G. Anche qui ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti, con il prezzo che è di 7,99 € mensili.

Per finire poi ecco la Flash 250, una soluzione inedita fino ad oggi che arriva con un prezzo di 11,99 € mensili per sempre. Al suo interno questa proposta vanta minuti e messaggi illimitati verso chiunque con 250 giga in rete 5G.