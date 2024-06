La Germania è al centro di una situazione abbastanza insolita quando si parla di energia solare. Ti immagini una scena in cui ci sono così tanti pannelli solari che producono energia che il mercato energetico è letteralmente inondato e i prezzi scendono sotto zero? È esattamente quello che sta accadendo adesso.

Se l’energia solare è troppa, che farne?

Negli ultimi giorni, i produttori di energia solare tedeschi sono stati colpiti duro: i prezzi dell’energia sono crollati di ben l’87% in appena dieci giorni. Questo ha messo in seria difficoltà i proprietari di impianti fotovoltaici, che si sono ritrovati con entrate drasticamente ridotte rispetto a prima.

Ma cosa ha causato tutto questo caos? È il risultato di anni di crescita esplosiva nel settore solare. La Germania ha investito massicciamente nell’energia solare, con milioni di pannelli sparsi per il paese. Il problema è che ora c’è più energia di quanta se ne possa consumare, e questo ha fatto crollare i prezzi sul mercato energetico.

Quindi, cosa fare con tutta questa energia solare in eccesso? Non è come se potessimo metterla in un armadio e usarla quando serve. Una possibile soluzione potrebbe essere investire in sistemi di stoccaggio dell’energia, in modo da poter immagazzinare l’energia solare in eccesso per usarla quando serve. Ma questa non è una soluzione che si può mettere in atto da un giorno all’altro. Richiederebbe enormi investimenti e un sacco di tempo per costruire l’infrastruttura necessaria.

Il problema principale è che la domanda di energia non è aumentata allo stesso ritmo della produzione solare. Quindi, c’è un eccesso di energia sul mercato, e i prezzi sono scesi vertiginosamente.

Un problema che può diventare opportunità

Ma c’è una speranza. Se la Germania riuscisse a trovare un modo per gestire questa abbondanza di energia solare, potrebbe diventare un esempio per il resto del mondo su come affrontare l’eccesso di energia rinnovabile. In sintesi, la Germania ha un problema di troppa energia solare e troppo pochi posti dove metterla. Ma se riescono a trovare una soluzione, potrebbero trasformare questo problema in un’opportunità per il futuro dell’energia rinnovabile.