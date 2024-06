L’Internet Archive, quel sito fantastico che tiene traccia di tutto ciò che è mai stato pubblicato online, sta attraversando un momento difficile. Da qualche giorno, è sotto attacco con i DDoS, che sono un po’ come un esercito digitale che lancia un sacco di richieste di dati contro di loro. Lo hanno annunciato su un post del loro blog, dicendo che tutto è cominciato proprio nel fine settimana del Memorial Day negli Stati Uniti, che è una specie di festa in cui si ricordano i militari caduti in guerra.

Attacchi DDoS contro la Wayback Machine

Immagina di cercare qualcosa su Internet Archive e scoprire che non funziona come dovrebbe. È esattamente quello che sta succedendo ora, con il loro strumento più famoso, la Wayback Machine, che ha avuto problemi. È come se un treno di richieste stesse bloccando i binari e rallentando tutto il sistema. Fortunatamente, sembra che i dati stiano al sicuro, quindi almeno non abbiamo perso nulla di prezioso.

Quando si parla di attacchi DDoS, è come essere sommersi da un’ondata di richieste di informazioni provenienti da ogni direzione. Questi attacchi sono fastidiosi più che dannosi, ma possono comunque causare parecchi problemi. I cattivi di solito usano un esercito di dispositivi infettati, noti come botnet, per fare tutto il lavoro sporco.

Il problema è che non sappiamo chi sia dietro tutto questo. L’Internet Archive ha detto che non riescono a capire chi sia il colpevole, quindi per ora siamo nel buio. È come cercare di risolvere un mistero senza indizi. Nel frattempo, l’Internet Archive è già alle prese con altri problemi, come le cause legali in corso negli Stati Uniti riguardo la violazione del copyright.

L’Internet Archive e il suo prezioso contenuto

In questo momento, l’Internet Archive ha bisogno di tutto l’aiuto possibile per uscire da questa situazione. Devono trovare un modo per bloccare gli attacchi e proteggere i loro servizi, altrimenti potremmo perdere uno dei più grandi tesori della rete. Speriamo che trovino una soluzione presto e possiamo tornare a utilizzare la Wayback Machine senza preoccupazioni.