Apple ha annunciato il lancio anche in Italia del sistema “Tap to Pay su iPhone”. Si tratta di una nuova funzionalità con cui milioni di esercenti di piccole/grandi retailer potranno accettare pagamenti tramite un semplice iPhone senza richiedere l’intervento di dispositivi hardware o anche terminali di pagamento. Tap To Play, infatti, non è legata ad Apple Pay ed è disponibile per chiunque fornisce piattaforme e sviluppa app di pagamento nella nostra Penisola. Quest’ultimi potranno integrarla nelle soluzioni iOS in modo da renderlo disponibile agli esercenti loro clienti.

Le prime piattaforme di pagamento ad offrire questa funzione su iPhone saranno Nexi, Adyen, Stripe, myPOS, Viva, Revolut e SumUp. Presto però Tap to Pay sarà disponibile anche con Sella, Fabrick e Numia. Si tratta di una funzione davvero utile che ora è disponibile anche negli Apple Store italiani.

Nuova funzione per i pagamenti che rende iPhone un POS

A tal proposito, Jennifer Bailey, Vice President of Apple Pay and Apple Wallet, ha dichiarato che la funzione rivoluzionerà l’esperienza di checkout durante le attività commerciali. Inoltre, si è dichiarata entusiasta di poter supportare anche gli esercenti in Italia. In questo modo viene, infatti, fornito un sistema semplice, privato e soprattutto sicuro per accettare pagamenti contactless semplicemente utilizzando il proprio iPhone (dal modello XS e tutti quelli successivi) e un’app iOS compatibile ed abilitata da un partner.

Nello specifico, per utilizzare Tap to Pay durante il pagamento l’esercente dovrà solo chiedere al proprio cliente di avvicinare al suo smartphone la carta che si intende utilizzare per il pagamento. In pochi secondi, grazie alla tecnologia NFC, sarà possibile completare la transazione in tutta sicurezza.

L’azienda di Cupertino ci tiene a ribadire che i dati di pagamenti dei clienti saranno protetti dalla stessa tecnologia usata per Apple Pay. Dunque, tutte le transazioni saranno criptate e processate attraverso il Secure Element. La nuova funzione per iPhone potrebbe rivelarsi particolarmente utile per gli esercenti che potranno precedere con i pagamenti in qualsiasi luogo e senza essere vincolati da ulteriori strumenti.