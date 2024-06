CoopVoce ha sorpreso ancora una volta gli utenti con una nuova offerta mobile estremamente vantaggiosa. Quest’ultima è stata pensata per chi necessita di un ampio bundle di traffico dati. L’operatore ha infatti lanciato CoopVoce Evo 200, una promozione limitata che merita attenzione per le sue caratteristiche notevoli.

Nello specifico, l’offerta include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 200 GB di traffico dati per la connessione internet in 4G su rete TIM.

CoopVoce lancia una nuova promozione

E non è tutto. All’interno della sensazionale offerta sono inclusi i servizi “LoSai di Coop” e “Chiama Ora”. Non sono previsti costi di attivazione ed il primo mese è gratuito. Inoltre, è possibile richiedere la spedizione della nuova SIM direttamente alla propria abitazione senza incappare in costi aggiuntivi. Il tutto viene offerto ai nuovi clienti al costo mensile di 7,90 euro.

Tale offerta si distingue per la sua convenienza, combinando un ampio pacchetto di dati e traffico telefonico a un prezzo competitivo. L’ulteriore vantaggio di avere il primo mese gratuito e l’assenza di costi di attivazione o di spedizione della SIM rendono CoopVoce Evo 200 un’opzione particolarmente interessante.

L’offerta è accessibile a tutti i nuovi clienti dell’operatore. Non ci sono indicazioni specifiche che limitino l’offerta a chi mantiene il proprio numero tramite portabilità. È quindi ipotizzabile che anche coloro che desiderano ottenere un nuovo numero possano usufruire di questa promozione.

È importante sottolineare che si tratta di un’offerta a tempo. Gli interessati avranno tempo fino al 19 giugno per attivarla. La combinazione di un bundle così generoso e la convenienza del costo mensile, insieme alla semplicità di attivazione e alla gratuità del primo mese, fanno di CoopVoce Evo 200 un’opportunità da non perdere per chi cerca una soluzione mobile completa ed economica.

Per chi desidera procedere all’attivazione, il processo è semplice e può essere completato online, tramite il pulsante diretto fornito dal sito CoopVoce.