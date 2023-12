Con l’avvicinarsi delle tanto attese vacanze natalizie, è giunto il momento di prepararsi per trascorrere le festività in compagnia di amici e parenti. Nel nostro approfondimento odierno, focalizzeremo l’attenzione su coloro che desiderano comunicare e navigare liberamente, anche durante i momenti fuori casa, mantenendo un occhio attento alle spese. Esaminiamo da vicino le offerte di telefonia mobile di Very Mobile per dicembre 2023, rivolte sia a nuovi numeri che a chi intende passare a Very Mobile da altri operatori.

Very Mobile, in quanto operatore virtuale di WindTre, presenta un assortimento limitato di offerte, tutte dotate di minuti ed SMS illimitati, con prezzi variabili in base all’operatore di provenienza. Inoltre, per un breve periodo, sono attive le Promo Flash, offrendo giga gratuiti e un mese di ricarica omaggio.

Gli sconti e le Promo Flash di Very Mobile per tutti

Per coloro che effettuano la portabilità da Iliad, CoopVoce, Tiscali, Fastweb e altri operatori MVNO, è possibile sottoscrivere l’offerta da 1 Giga a soli 4,99 euro al mese. Altrimenti, sono disponibili quattro Promo Flash con differenti quantità di giga e prezzi convenienti, tra cui l’offerta da 120 Giga a 5,99 euro mensili, corredata da un mese di ricarica omaggio.

Le nuove offerte Very Mobile per i nuovi numeri includono Promo Flash con 50 Giga di traffico in omaggio, con scelte che variano da 150 Giga a 6,99 euro al mese a 270 Giga a 9,99 euro al mese. Si applica un costo una tantum di 1,99 euro per l’attivazione della nuova SIM, mentre optando per 300 Giga o 500 Giga, il costo di attivazione è di 9,99 euro una tantum.

Per gli utenti provenienti da WindTre, Vodafone, Tim, ho., Kena Mobile o Spusu, sono disponibili due Promo Flash con 50 Giga di traffico aggiuntivo e un mese di ricarica gratuita: 200 Giga a 12,99 euro e 270 Giga a 13,99 euro al mese.

Very Mobile e le opzioni per una comunicazione versatile

Ogni offerta Very Mobile offre servizi interessanti, tra cui “Ti ho cercato,” “RingMe,” e la modalità Hotspot, che consente di trasformare lo smartphone in un router Wi-Fi per condividere i giga con chi si desidera.

Very Mobile si presenta come una scelta intrigante per chi cerca offerte convenienti e flessibili durante le festività, offrendo una gamma di opzioni per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Chiunque stia pianificando le proprie vacanze può trovare in queste offerte un modo per mantenere la connessione con i propri cari senza rinunciare alla libertà di comunicare in mobilità.