Vista la ormai enorme diffusione degli smartphone nella vita di ognuno di noi è normale pensare e porsi la domanda, soprattutto se si è genitori da poco, su quando dare uno smartphone personale ai nostri figli, passaggio decisamente importante dal momento che quest’ultimo ormai fa da link diretto tra l’utente ed il mondo esterno nudo e crudo.

Come prevedibile non esiste una regola generale e globalmente ritenuta giusta, tutti da sempre vanno un po’ sentimenti regolandosi in virtù del contesto e della maturità e responsabilità dimostrata dal proprio figlio per cogliere la tendenza a cacciarsi nei guai.

Risposte dalla statistica

Alcune risposte però arrivano dalla statistica elaborata e pubblicata da alcune riviste come Informed o GG Giovani Genitori, dalle quali emerge che l’età più indicata è compresa tra i 10 e i 14 anni generalmente almeno oltre i 12.

Si tratta di un trend molto presente negli Stati Uniti che vede l’arrivo del primo smartphone appunto nella fascia d’età indicata anche sotto consiglio dei pediatri che sconsigliano lo smartphone prima dei dieci anni.

Si tratta di una statistica che dunque fa testo ma fino ad un certo punto, infatti ogni contesto è a sé stante e prevede dunque una regolazione direttamente inerente da parte del genitore senza lasciarsi influenzare dagli altri o dalla classica situazione “i miei compagni già ce l’hanno”.

Se dunque vi state ponendo il quesito ora avete qualche dato in più per regolarvi, non dimenticate però che il vostro sesto senso è sempre un ottimo consigliere e va sempre e comunque ascoltato.