Negli ultimi tempi è entrata in circolazione una notizia che ha lasciato non pochi abbastanza sorpresi, si tratta della voce che attestava che Amazon stesse convertendo i suoi e-Sprinter da elettrici per l’appunto a diesel, una scelta che ovviamente parlerebbe da sola dal momento che sarebbe un danno ecologico non da poco.

Gli eSprinter sono arrivati da poco in casa Amazon e vantano una fattura di casa Mercedes, offrono prestazioni e affidabilità nonché anche molto spazio per la consegna dei pacchi in tutto il mondo, si tratta dunque di una risorsa a bandiere verdi decisamente importante per Amazon.

Il rumor

A dare notizia di una possibile conversione di questi veicoli è stata l’Associazione Federale dei Motori a Combustione, la quale afferma di aver ricevuto tale informazione direttamente da un dipendente Amazon, la quale però si è espressa in merito sottolineando come le notizie fossero assolutamente infondate e sbagliate.

Amazon ha poi colto l’occasione per ribadire come la flotta elettrica dei suoi veicoli sia parte integrante del modello economico e dei piani che mirano a rendere la società carbon neutral entro il 2040.

Amazon ha effettivamente investito oltre 1 miliardo di euro nella sua flotta di veicoli elettrici ed infatti ha dichiarato di avere oltre 1.000 veicoli elettrici per le consegne in uso in Germania e di voler espandere la flotta generale a 10.000 entro il 2025.

Nulla di anomalo dunque, i veicoli elettrici di Amazon non stanno per diventare diesel e non inquineranno di più, si tratta di una notizia fasulla smentita da Amazon stessa immediatamente.