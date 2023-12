Se hai mai ricevuto lunghi messaggi vocali su WhatsApp e li hai trovati noiosi, imbarazzanti o addirittura cafoni, sembra che tu non sia solo. Secondo le regole del galateo digitale dell’istituto americano The Emily Post, l’utilizzo di audio interminabili su è da ritenersi inappropriato e poco elegante, non consono al galateo.

L’istituto, rinomato per le sue regole di etichetta e buone maniere, afferma che questi monologhi su WhatsApp non permettono al ricevente di rispondere in modo efficiente, costringendo ad utilizzare un altro messaggio vocale. Ciò diventa particolarmente problematico se il destinatario è in situazioni in cui non può ascoltarli immediatamente o rispondere tempestivamente.

Il galateo per l’uso di WhatsApp

Secondo le ultime statistiche, ogni giorno su WhatsApp vengono inviati circa 200 milioni di messaggi, creando potenzialmente ansia e disagio per chi li riceve, soprattutto se si trovano al lavoro o su mezzi pubblici. The Emily Post consiglia quindi di limitare la durata degli audio, permettendo una comunicazione più fluida ed evitando che WhatsApp diventi una sorta di segreteria telefonica unidirezionale.

Le regole del galateo digitale non si fermano qui. L’istituto suggerisce che i messaggi testuali nelle chat siano brevi e privi di eccessive emoji, poiché l’uso smodato di faccine è considerato superato e poco elegante. Inoltre, è preferibile evitare di inviare testi inutili, come inviti alle feste nei gruppi, opinioni politiche, buongiorno con immagini che intasano la memoria, meme e persino foto di vacanze. Gli esperti sottolineano che l’84% degli italiani utilizza WhatsApp per la rapidità del servizio di messaggistica ed eccessi come messaggi superflui o lunghi vocali potrebbero andare contro questa mission.

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno già cercato di affrontare il problema nel 2021 con un aggiornamento che velocizza la riproduzione degli audio, ma sembra che il galateo continui ad enfatizzare l’importanza della brevità e della sobrietà nell’uso della popolare piattaforma di messaggistica.