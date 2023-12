Con l’arrivo delle festività natalizie, c’è un’opportunità imperdibile di esplorare le allettanti offerte di telefonia mobile di Vodafone. Come uno dei principali operatori di telefonia sul mercato, Vodafone si distingue per offrire soluzioni innovative e convenienti, adattate alle diverse esigenze di comunicazione di ogni cliente.

Le offerte di telefonia mobile di Vodafone sono studiate per garantire la massima flessibilità e convenienza. Approfittando di queste promozioni, i clienti possono godere di una connessione veloce e illimitata ovunque si trovino, navigando senza limiti e comunicando senza preoccupazioni grazie alle opzioni illimitate di chiamate. La personalizzazione è al centro delle offerte mobile di Vodafone, rispondendo alle esigenze e alle preferenze individuali di ciascun cliente.

Le irresistibili offerte di Vodafone per le festività

Ecco un’anteprima delle offerte di telefonia mobile di Vodafone per dicembre 2023:

Bronze Plus

– Prezzo: €9,99 al mese

– Costo di attivazione: €0,01

– Spedizione gratuita

– Giga illimitati in 5G (attivando l’offerta con Smartpay, altrimenti 70 Giga al mese)

– Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

– Operatori esclusi dall’offerta: TIM, Kena, WindTre, Very, ho. Mobile

Family+

– Prezzo: €9,99 al mese

– Attivazione gratuita

– Spedizione gratuita

– Giga illimitati in 5G

– Minuti illimitati verso ogni numero fisso e mobile nazionale

– Rete sicura inclusa il primo mese, con disattivazione automatica

Red Max Under 25

– Offerta dedicata agli under 25

– Prezzo: €9,99 al mese

– Costo di attivazione: €6,99

– Spedizione gratuita

– 100 Giga in 5G

– Minuti e SMS illimitati

– Minuti verso l’UE illimitati

– Rete sicura inclusa

– Vodafone Club incluso con Smartpay; 10 Giga extra, ancora più sconti e vantaggi mensili per risparmiare

– Premio a scelta tra uno sconto di €10 su una spesa minima di €60 in un negozio GameStop o un e-book Feltrinelli tra 5 bestseller.

Flessibilità e convenienza

Queste offerte di Vodafone rendono le festività ancora più speciali, offrendo ai clienti l’opportunità di ottenere vantaggi extra e di risparmiare durante un periodo celebrativo. Scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze potrebbe essere il modo perfetto per concludere l’anno in bellezza.