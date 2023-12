Zack Snyder, il regista statunitense noto per polarizzare il pubblico, sta per lanciare Rebel Moon su Netflix, un progetto ambizioso che potrebbe segnare una tappa significativa nella sua carriera. Se amato o odiato, Snyder ha ottenuto una seconda possibilità grazie alla sua campagna mediatica che ha portato alla realizzazione di una nuova versione di Justice League, riscuotendo grande interesse. Ora, con Rebel Moon, cerca di creare un universo cinematografico espanso alla stregua di Star Wars.

Rebel Moon: spettacolarità e controversie

La carriera di Snyder, in qualche modo, si allinea a quella di George Lucas ma con un percorso inverso. Mentre Lucas ha fondato la Lucasfilm per guadagnare indipendenza autoriale, Snyder ha dichiarato che le sue prime opere sono state influenzate dagli studi hollywoodiani, ma Rebel Moon è il suo progetto più indipendente.

La trama di Rebel Moon ruota attorno a una luna minacciata dalle forze dell’Imperium, introducendo Kora, una ex guerriera che decide di difendere Veldt con l’aiuto di guerrieri e mercenari. Il film sarà rilasciato in due parti, sottolineando l’ambizione di Snyder nel creare un vasto universo narrativo.

La produzione di Rebel Moon è costata circa 166 milioni di dollari, e Snyder ha già piani per ulteriori sviluppi, inclusi prequel, sequel e spin-off. Il cast include Sofie Boutella, Michiel Huisman, Charlie Hunnam, Anthony Hopkins, e altri, con l’obiettivo di formare una sorta di “famiglia” di personaggi.

Il multiverso di Snyder su Netflix

Snyder non si ferma al cinema, ma mira a un universo multimediale. Lancia un videogioco cooperativo per Netflix Games, una graphic novel, un cortometraggio animato, una serie TV e addirittura un gioco di ruolo per espandere la storia di Rebel Moon.

Mentre la data di uscita di “La figlia del fuoco” si avvicina, la sua ascesa nell’impero Netflix sembra appena cominciata. Rebel Moon è destinato a essere uno dei principali eventi cinematografici sulla piattaforma, segnando un’altra tappa nell’eclettica carriera di Zack Snyder.