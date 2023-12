Un messaggio di testo cela una nuova truffa: sono già tre le vittime

La nuova truffa che ha preso piede tra gli utenti inizia con un messaggio: “Mamma mi è caduto il cellulare in acqua ed ho cambiato numero”. Questo è il primo passo di un ingannevole stratagemma che si è sviluppato in modo rapido, consumando già tre truffe in un breve periodo di tempo. L’ultimo episodio si è verificato solo due giorni fa, quando una donna di 65 anni è caduta vittima di questo artificioso raggiro, consegnando ai truffatori circa mille euro.

La signora ha ricevuto un messaggio lo scorso martedì mattina, nel quale qualcuno si faceva passare per suo figlio, informandola che a causa di un problema al cellulare (in questo caso, caduto nell’acqua) aveva dovuto cambiare numero. Nel messaggio, c’era anche un link al nuovo numero, attraverso il quale la donna ha continuato a chattare con l’individuo che credeva essere suo figlio.

La nuova truffa via SMS

Dopo un’ora di scambi di messaggi, il truffatore ha chiesto alla donna di prestargli del denaro, sfruttando la scusa di un conto bloccato a causa del cambio di numero. Il truffatore ha quindi persuaso la donna a effettuare una ricarica in tabaccheria di un importo di poco inferiore a mille euro, promettendo di restituire la somma giovedì.

La signora, ignara del raggiro, si è recata in tabaccheria e ha effettuato la ricarica su una carta Mooney. Con un ulteriore messaggio il truffatore, continuando a fingersi figlio della donna, ha ringraziato la donna prima di sparire dopo l’avvenuto bonifico. Solo in seguito, contattata dal vero figlio, la donna si è resa conto dell’inganno e ha immediatamente denunciato il caso alla polizia. La sezione investigativa del commissariato di Lanciano, sotto la guida del vicequestore Miriam D’Anastasio, ha prontamente raccolto la denuncia, cercando di contrastare questa ondata di truffe che si sta diffondendo in modo sempre più sofisticato e dannoso. La donna truffata ha confessato agli agenti di essere abituata ad altre tipologie di truffe, ma di non essersi resa conto immediatamente di essere caduta vittima di questa nuova tattica ingannevole.

La nuova modalità di truffa rappresenta un’evoluzione rispetto ai classici metodi. In passato, le truffe coinvolgevano pacchi e incidenti falsi con finti avvocati, ma ora il raggiro si svolge esclusivamente online, eliminando il rischio di contatti diretti tra truffatori e vittime. Nell’area frentana, la truffa non è un caso isolato. Infatti, sono stati confermati almeno tre episodi di truffa, con modalità simili.