Esselunga avvicina le offerte di Natale con il lancio di una spettacolare campagna promozionale davvero più unica che rara, al cui interno gli utenti possono trovare offerte inedite ed esclusive, con prezzi quasi mai visti prima d’ora in Italia.

Il risparmio è di casa da Esselunga con una campagna promozionale che risulta essere oggi disponibile nei negozi fisici sul territorio, ma non online sul sito ufficiale. La consegna a domicilio, al momento attuale almeno, non è contemplata, così gli utenti devono sempre essere costretti a recarsi personalmente presso il negozio più vicino alla propria residenza.

Esselunga, occasioni inedite ed esclusive attive per poco

Come tutti gli anni, a Dicembre da Esselunga è tempo di Speciale Multimediale ed Elettrodomestici, con alcuni dei migliori prezzi bassi in circolazione. Tra i prodotti che dovete acquistare subito ad occhi chiusi possiamo sicuramente annoverare Apple iPhone 15, il cui prezzo attuale è di soli 998 euro, uno smartphone di tutto rispetto, forse il migliore in circolazione. Coloro che invece volessero entrare di diritto nel mondo Apple, ma non fossero disposti a spendere cifre eccessivamente elevate, potrebbero decidere di acquistare iPhone 13, che oggi ha un costo di 698 euro.

Nella fascia più bassa della telefonia mobile si scontrano tantissimi altri modelli ugualmente interessanti, come Redmi 12, Oppo A38, Galaxy A33, Oppo A78, Galaxy A54 e similari, tutti caratterizzati dalle normali e classiche condizioni di vendita, tra le quali troviamo la garanzia legale della durata di 24 mesi.