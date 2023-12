WhatsApp, due nuove funzioni con gli aggiornamenti di NATALE

Come si potrebbe fare a meno di un’applicazione fondamentale e ben costruita come WhatsApp? Ovviamente non sarebbe possibile, in quanto come applicazione di messaggistica ormai riesce a disporre il meglio in assoluto, avendo superato di gran lunga anche Telegram.

Qualcuno credeva che ci potesse essere più bagarre tra le due applicazioni, ma non è stato così. WhatsApp pian piano ha ripreso il largo, mettendo in netta difficoltà Telegram con nuove funzionalità aggiunte e con aggiornamenti continui nel corso di questo 2023. L’ultimo anno si è dimostrato infatti di grande impatto per questa piattaforma, che con le sue grandi qualità è riuscita a crescere ulteriormente.

Nessuno in realtà credeva che si potesse arrivare a questi livelli, visto che WhatsApp aveva già dimostrato di essere arrivata molto in alto.

WhatsApp, ecco il contenuto degli ultimi due aggiornamenti di dicembre

La grande novità arrivata alcuni giorni fa consente agli utenti di inviare note vocali ascoltabili solo una volta. Questo consentirà di essere sicuri che l’interlocutore ascolterà il contenuto solo quando premerà play, senza avere la possibilità di rifarlo.

Il nuovo aggiornamento che è ora in fase di distribuzione invece consente agli utenti di fissare un messaggio in alto in un gruppo. In questo modo si potrà evitare di perderlo di vista.

Di base il messaggio resterà fissato per ben 7 giorni, ma si potrà scegliere di tenerlo fissato anche solo per 24 ore o per un massimo di 30 giorni.

Potrebbe essere questo il modo perfetto per evitare problemi all’interno dei gruppi, dove gli utenti potranno tranquillamente tenere un messaggio importante in alto non facendolo perdere nella marea di messaggi che verranno inviati.