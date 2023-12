Iliad torna all'attacco di Vodafone e TIM: ecco la FLASH 180 in 5G

Si sta rivelando sempre di più un gioco da ragazzi per Iliad dominare il mondo della telefonia mobile italiana. Il famoso provider proveniente dalla Francia ma ormai diventato a tutti gli effetti italiano, permette a tutti di avere il meglio all’interno delle offerte mobili e anche un discreto servizio.

Gli ultimi mesi hanno mostrato il ritorno di alcune promozioni molto famose che Iliad aveva già lanciato in passato. Del resto si sa che questo provider è molto incline a ripristinare le vecchie offerte, peraltro dopo aver instaurato il concetto di promozione esclusiva con la sua gamma Flash. Oggi si parla proprio di una di queste, ovvero quelle soluzioni che durano solo per una ventina di giorni e non di più.

Dando un’occhiata al sito ufficiale del famoso gestore, si può notare come la nuova Flash 180 si sia già ben insediata. Al suo interno come sempre tutti i contenuti migliori e un prezzo straordinario.

Iliad batte ogni forma di concorrenza con questa Flash 180 da 9,99 €

Partendo dalla validità, ci sono ancora circa 13 giorni per sottoscrivere l’offerta di Iliad, che infatti scadrà entro la fine di questo mese di dicembre.

Per quanto riguarda invece i contenuti, la nuova Flash 180 vanta al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi provider fisso o mobile. La punta di diamante sta nella connessione ad Internet che è disponibile con ben 180 giga in 5G. Il celebre standard di rete viene offerto gratis dal gestore mentre l’offerta per intero costa solo 9,99 € al mese per sempre. L’attivazione avrà lo stesso prezzo.