Si parla da tempo dell’imminente arrivo ufficiale della nuova serie di smartphone del noto produttore tech Huawei. Ci riferiamo in particolare ai prossimi Huawei Nova 12 e ora, grazie ad una immagine teaser ufficiale, sappiamo quando si terrà l’evento di presentazione ufficiale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Huawei annuncerà a breve i nuovi smartphone di punta Honor Nova 12.

Nel corso delle ultime ore l’azienda tech Huawei ha rivelato la data del debutto ufficiale dei suoi nuovi smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Huawei Nova 12. L’azienda cinese ha da poco postato in rete una nuova immagine teaser. Stando a quanto è emerso in rete, questi nuovi smartphone di fascia alta saranno annunciati ufficialmente sul mercato il 26 dicembre 2023.

Dalle immagini teaser appena pubblicate in rete, poi, possiamo scoprire in anteprima come sarà il suo design. Sul retro , in particolare, possiamo notare come sarà disponibile una backcover dalla colorazione nuova e moderna,cioè blu. Sul retro sarà poi collocato il modulo fotografico. Quest’ultimo sembra che includerà almeno tre sensori fotografici.

Sappiamo inoltre che l’azienda cinese ha intenzione di presentare almeno tre dispositivi differenti. Per quanto riguarda la versione base, sappiamo che il soc prescelto sarà il soc Kirin 830. Le prestazioni saranno ovviamente di un livello superiore sugli altri due modelli, ovvero Huawei Nova 12 Pro e Huawei Nova 12 Ultra. A bordo di questi due smartphone sembra che sarà infatti il potente soc Kirin 9000.

Mancano quindi davvero pochi giorni al debutto ufficiale di questa nuova serie di smartphone top di gamma.