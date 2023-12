Twitch, rinnovate le regole sui contenuti sessuali

Lo scorso mercoledì, Twitch ha annunciato un aggiornamento della sua politica sui contenuti sessuali, mirando a rendere più chiare e applicabili le linee guida. Una parte significativa delle modifiche effettuate riguardava la rappresentazione della nudità fittizia, in risposta alle richieste della comunità artistica che aveva a lungo lamentato limitazioni.

Tuttavia, alcuni streamer, per rispondere a tali cambiamenti hanno creato contenuti che violavano la nuova politica. Twitch ha prontamente rimosso questi contenuti e applicato sanzioni ai canali coinvolti.

Aggiornamenti sulla situazione attuale all’interno della piattaforma di Twitch

La comunità ha espresso preoccupazione per il nuovo orientamento, ritendendo che Twitch avesse superato i limiti accettabili. Dopo una discussione interna, Twitch ha deciso di fare marcia indietro riguardo queste modifiche, introducendo di nuovo il divieto di rappresentazioni di nudità, sia reali che fittizie. Questa restrizione, va precisato, non si applica ai giochi con valutazione “Mature”.

La piattaforma attualmente sta aggiornando le sue linee guida della comunità per riflettere sulla situazione che si è venuta a creare. Si prevede che l’intero processo richiederà alcuni giorni.

Il CEO di Twitch ha dichiarato che, sebbene avrebbero preferito prevedere questa reazione, comprendono che sia necessario apportare modifiche in grado di servire al meglio la comunità. Si scusano per la confusione causata dagli ultimi aggiornamenti e sperano che la piattaforma possa continuare a essere uno spazio accogliente per tutti i suoi utenti.

Questa decisione, tuttavia, solleva nuove domande sulla gestione delle politiche dei contenuti. C’è bisogno di equilibrare la libertà artistica con le aspettative della comunità. Il dibattito attuale potrebbe portare a ulteriori discussioni sulla regolamentazione dei contenuti online e sulla responsabilità delle piattaforme nell’affrontare le preoccupazioni della loro utenza.