DJI, sorprende tutto il mondo rilasciando negli ultimi giorni sul mercato questa chicca da collezione. La nuova DJI Ronin 4D-8K, presenta le tecnologie più avanzate per avere un risultato rivoluzionario nel mondo cinematografico.

Questa videocamera è stata realizzata con l’idea di sorpassare il limite della risoluzione cinematografica. Facendo così diventare una videocamera in 8K, disponibile a portata di mano, per fornire un risultato sbalorditivo in qualunque posto.

DJI Ronin 4D-8K, una nuova era?

DJI Ronin 4D-8K ha un design unico, composto con fibra di carbonio e lega di alluminio. Questi componenti rendono il telaio solido e gli forniscono una stabilizzazione e una messa a fuoco mozzafiato.

Sulla DJI Ronin 4D-8K è stata montata un pezzo davvero unico, ovvero la ZenMuse X9. Stiamo parlando nuova fotocamera full frame equipaggiata con il nuovo sistema di elaborazione, CineCore 3.0. Questo sistema utilizza un chip di struttura avanzata, fornendo così una potenza di calcolo molto alta, tutto racchiuso in una fotocamera compatta.

Riguardo invece alla risoluzione, i video di questa nuovissima videocamera conservano ogni minimo dettaglio, realizzando video con una qualità di alti livelli.

DJI, piena di nuove tecnologie

ZenMuse X9 supporta una doppia ISO nativa, che presenta una espansione della gamma dinamica attivata, X9-OK o X9-6K, che garantisce immagini con dettagli elevatissimi e rumore di ripresa minimo. ZenMuse X9, con una gamma dinamica di 14+ stop fornisce transizioni naturali di luci e ombre, come in scene in presenza di luce solare diretta o controluce.

DJI Ronin 4D-8K, presenta una DJI Cinema Color Science. Un sistema completo che ha una piattaforma di elaborazione delle immagini CineCore, il motore di colore DCCS, lo spazio colore D-Gamut e la curva D-Log.

Invece per i filtri ND, X9 monta dei filtri di alta qualità a 9 stop integrati. Essi possono essere sostituiti molto semplicemente e in rapidità, grazie a un sistema motorizzato posto al suo interno.

Questo nuovo gioiello inoltre, supporta un set di obiettivi compatti full frame a focale fissa, con degli alloggi realizzati in fibra di carbonio dal peso di 180 g. Oltre a questi obiettivi la X9 è compatibile con il primo obiettivo con zoom. Il quale fornisce riprese con lunghezze focali ultra grandangolari a grandangolari con una distanza minima di 0,19 m.

DJI pensa anche alla stabilità del dispositivo infatti DJI Ronin 4D-8K presenta un nuovo asse z al tradizionale stabilizzatore a 3 assi, eliminando così le vibrazioni verticali della fotocamera. I 4 assi lavorano con un sensore Tof, sensori a doppia visuale anteriore e verso il basso, un IMU, un barometro e un algoritmo avanzato, garantendo una stabilizzazione di alto livello.