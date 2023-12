Google sta lavorando a un nuovo assistente AI chiamato Pixie, progettato esclusivamente per i dispositivi Pixel. Pixie sarà alimentato da Gemini Nano, un modello avanzato di linguaggio, e offrirà funzionalità contestuali avanzate utilizzando informazioni presenti sul telefono dell’utente, come dati da Maps e Gmail ecc…

Arriverà, quindi, un assistente virtuale che sarà in grado di dare indicazioni per il negozio più vicino per acquistare un prodotto che hai fotografato sul tuo smartphone.

Pixie si distingue per la sua capacità di personalizzazione, utilizzando dati specifici dell’utente per offrire un’esperienza più adatta.

Il nuovo assistente AI sarà introdotto solo sui dispositivi Pixel, rendendolo così un elemento distintivo della gamma di prodotti Google.

Che cos’è Gemini Nano?

Gemini Nano di Google sta rivoluzionando il modo in cui funziona l’intelligenza artificiale (AI) sul telefono, eliminando la necessità di una connessione Internet.

Attualmente, l’unico telefono compatibile con Gemini Nano è Pixel 8 Pro. Il rilascio di funzionalità di dicembre per Pixel 8 Pro include due funzionalità basate su Gemini Nano: la funzione di riepilogo automatico nell’app Registratore e la funzione Risposta intelligente nella tastiera Gboard. Queste funzionalità funzionano offline, offrendo un’esperienza utente rapida e senza interruzioni.

Quando arriverà Google Pixie?

Si prevede che Google Pixie farà il suo debutto con il lancio di Pixel 9, portando così un tocco di innovazione nei dispositivi Android.

Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali sulle caratteristiche del nuovo Pixel, alcuni leak ci fanno capire che il dispositivo potrebbe uscire nel 2024, ma seguiranno sicuramente nuovi aggiornamenti in merito; appena avremo news saremo i primi a comunicarvele.